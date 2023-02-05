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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Mary27.08
О себе
Люблю интересные локации,пешие прогулки,поездки,спорт
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино
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