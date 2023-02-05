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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Mary27.08

фото пользователя Mary27.08

О себе

Люблю интересные локации,пешие прогулки,поездки,спорт

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения , прогулок, домашних посиделок с кофе)

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя JUL00

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя nemovaolya

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Christi

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Цифровой завтрак (узнайте свою данность)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя alenkagro

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подруг! Для прогулок, сходить покушать и просто поболтать.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lusi

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Ищу подружек:)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Rinaaa

Ростов-на-Дону → сходить на мероприятие

Предлагаю сходить на квест. Любой. Предлагайте

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Rinaaa

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Предлагаю оффлайн встречу в Ростове-на-Дону разнополой компанией для знакомства

Откликнулся 1 участник

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