Ростов-на-Дону

Профиль пользователя Marsiiss

О себе Очень люблю общаться на разные темы, так что буду рада каждому ☺️

Хочу завести новые знакомства, найти людей для общения, прогулок и тд)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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