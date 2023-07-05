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Ростов-на-Дону
Очень люблю общаться на разные темы, так что буду рада каждому ☺️
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Marsiiss
О себе
Очень люблю общаться на разные темы, так что буду рада каждому ☺️
Хочу завести новые знакомства, найти людей для общения, прогулок и тд)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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