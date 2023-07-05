⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Marsiiss

фото пользователя Marsiiss

О себе

Очень люблю общаться на разные темы, так что буду рада каждому ☺️
Хочу завести новые знакомства, найти людей для общения, прогулок и тд)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Solarsystem

Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка коммуникативных навыков)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Lily.coffe

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Приятное общение онлайн на любые другие темы буду рада.

Откликнулось 10 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя Philipp
маленькое фото пользователя Vasilevs
маленькое фото пользователя KirOlga
маленькое фото пользователя Irina_st
маленькое фото пользователя Sergeizzz
маленькое фото пользователя Anasteisha
маленькое фото пользователя Nevillin
маленькое фото пользователя Freddyz
маленькое фото пользователя Milkyway
маленькое фото пользователя Inckognito
маленькое фото пользователя Darya_murin
маленькое фото пользователя Mandarinka1001
маленькое фото пользователя Vladimir_B
маленькое фото пользователя Tigrusya
маленькое фото пользователя Diana233
маленькое фото пользователя Oksana0109
маленькое фото пользователя Aleksandr007
маленькое фото пользователя Maksim7788
маленькое фото пользователя Kristin_23
маленькое фото пользователя Sofiyamut
маленькое фото пользователя Jenya2103
маленькое фото пользователя BusinessGoose
маленькое фото пользователя hubbabubbarox
маленькое фото пользователя Sofiya_tut
маленькое фото пользователя nemovaolya
маленькое фото пользователя Mariya23
маленькое фото пользователя 4ertenok_13
маленькое фото пользователя Kaskich

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам