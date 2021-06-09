О себе

Ищу подругу, спокойную девушку с которой будет интересно обсудить все на свете, погулять по Ростову, посидеть попить вкусных коктейлей в заведении, поиграть в настолки с компанией, покурить кальян… в общем ужасно не хватает женского общения и я очень хочу просто дружить😩



28 лет, детей нет.

*Работаю в мужском коллективе,с ними конечно весело, но они не сильно то болтливые😂 а мне, как девочке, нужно в день выговориться по 10 000 слов

*замужем, с мужем тоже сильно не поболтаешь)

* занимаюсь спортом - спортзал

* читаю книги- классика, фантастика

* очень люблю настолки и приставку

*оьожаю проходить всякие платные и бесплатные курсы на разные темы и профессии, можно сказать, что курсы это моя болезнь😩🤦‍♀️

Курю

Пью, но не много, с возрастом отказываюсь от алкоголя потихоньку.