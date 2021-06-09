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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Marina1995

фото пользователя Marina1995

О себе

Ищу подругу, спокойную девушку с которой будет интересно обсудить все на свете, погулять по Ростову, посидеть попить вкусных коктейлей в заведении, поиграть в настолки с компанией, покурить кальян… в общем ужасно не хватает женского общения и я очень хочу просто дружить😩

28 лет, детей нет.
*Работаю в мужском коллективе,с ними конечно весело, но они не сильно то болтливые😂 а мне, как девочке, нужно в день выговориться по 10 000 слов
*замужем, с мужем тоже сильно не поболтаешь)
* занимаюсь спортом - спортзал
* читаю книги- классика, фантастика
* очень люблю настолки и приставку
*оьожаю проходить всякие платные и бесплатные курсы на разные темы и профессии, можно сказать, что курсы это моя болезнь😩🤦‍♀️
Курю
Пью, но не много, с возрастом отказываюсь от алкоголя потихоньку.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка на выходных

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dashnka

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу (подробней в описание)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Zoichik

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться онлайн, посещать интересные мероприятия.

Откликнулись 2 участника

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