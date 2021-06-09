Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Marina1995
О себе
Ищу подругу, спокойную девушку с которой будет интересно обсудить все на свете, погулять по Ростову, посидеть попить вкусных коктейлей в заведении, поиграть в настолки с компанией, покурить кальян… в общем ужасно не хватает женского общения и я очень хочу просто дружить😩
28 лет, детей нет.
*Работаю в мужском коллективе,с ними конечно весело, но они не сильно то болтливые😂 а мне, как девочке, нужно в день выговориться по 10 000 слов
*замужем, с мужем тоже сильно не поболтаешь)
* занимаюсь спортом - спортзал
* читаю книги- классика, фантастика
* очень люблю настолки и приставку
*оьожаю проходить всякие платные и бесплатные курсы на разные темы и профессии, можно сказать, что курсы это моя болезнь😩🤦♀️
Курю
Пью, но не много, с возрастом отказываюсь от алкоголя потихоньку.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ростов-на-Дону
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам