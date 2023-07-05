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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Maria61
О себе
Меня зовут Мария мне 33 года . Ищу себе подруг чтобы вместе весело проводить время , сейчас нахожусь в положении . Кто сейчас в положении тоже пишите потом будем отмечать весёлой большой компанией празники. Два года назад приехала с мужем в Ростов , дома скучно сидеть и подруг особо тут нет .
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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