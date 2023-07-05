О себе

Меня зовут Мария мне 33 года . Ищу себе подруг чтобы вместе весело проводить время , сейчас нахожусь в положении . Кто сейчас в положении тоже пишите потом будем отмечать весёлой большой компанией празники. Два года назад приехала с мужем в Ростов , дома скучно сидеть и подруг особо тут нет .