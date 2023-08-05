Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Mari_01
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Ростов-на-Дону → Другое
Девичник 💜
Ростов-на-Дону → Другое
Компания друзей
Ростов-на-Дону → Другое
ищу подругу)
Ростов-на-Дону → Другое
Леди из Ростова, я ищу подружек для интересного времяпровождения
Ростов-на-Дону → Другое
Кто пойдет гулять?
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