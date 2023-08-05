Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить Кто со мной прогуляться?

Ростов-на-Дону → Другое Леди из Ростова, я ищу подружек для интересного времяпровождения

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.