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Ростов-на-Дону
Люблю болтать обо всем и ни о чем. Новоиспеченная мама, можно гулять вместе, но только без разговоров про детское г...о ⛔
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Mari2305
О себе
Люблю болтать обо всем и ни о чем. Новоиспеченная мама, можно гулять вместе, но только без разговоров про детское г...о ⛔
Могу вырваться и без дитя, смотря куда) ищу женскую компанию)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться
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