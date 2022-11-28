Люблю гулять пешком, ходить в театр, вести приятные беседы. Не приемлю курение, алкоголь и другие штучки подобные. Прямолинейный. Откровенный. Открытый для общения.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

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