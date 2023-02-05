Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Lusi

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О себе

Очень люблю общаться

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

А как ты планируешь провести выходной?))

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Ищу подружек:)

Ростов-на-Дону → пообщаться

А ты умеешь дружить?)

Ростов-на-Дону → пообщаться

Банально? Но я люблю общение онлайн! Давай дружить)

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Поговорим?) В идеале хотелось бы подружиться)!

Участие в других событиях

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Ищу интересных собеседников:)

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Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

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Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

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Ищу подруг) 💅🏻

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Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

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Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

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Хочу найти подругу из своего города:)

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