Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Lusi
О себе
Очень люблю общаться
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Ростов-на-Дону → пообщаться
А как ты планируешь провести выходной?))
Ростов-на-Дону → собрать компанию
Ищу подружек:)
Ростов-на-Дону → пообщаться
А ты умеешь дружить?)
Ростов-на-Дону → пообщаться
Банально? Но я люблю общение онлайн! Давай дружить)
Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить
Поговорим?) В идеале хотелось бы подружиться)!
Участие в других событиях
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Санкт-Петербург → Другое
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Ростов-на-Дону → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Что для вас значит быть Другом?
Ростов-на-Дону → Другое
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске собеседника
Новосибирск → Другое
Хочу найти подругу из своего города:)
Ростов-на-Дону → Другое
Девичник 💜
Москва → Другое
Простое дружеское общение
Ростов-на-Дону → Другое
Компания друзей
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу прогуляться по городу
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг❤️
Ростов-на-Дону → Другое
Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу приятного собеседника
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на концерт Atomic Cellos
Ростов-на-Дону → Другое
Girls party
Москва → Другое
Что делать, когда всё задолбало? :))
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу компанию для прогулок
Ростов-на-Дону → Другое
Кто со мной прогуляться?
Москва → Другое
Ищу интересных людей
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подругу
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