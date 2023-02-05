Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Ростов-на-Дону → пообщаться А как ты планируешь провести выходной?))

Ростов-на-Дону → Другое Кто со мной прогуляться?

Москва → Другое Что делать, когда всё задолбало? :))

Ростов-на-Дону → Другое Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

Новосибирск → Другое Хочу найти подругу из своего города:)

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.