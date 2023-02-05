Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Luibava

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О себе

За активный образ жизни, тренировки, прогулки,поездки. Ищу подруг для совместных поездок, прогулок, походов в спортзал и в принце в интересные места Ростова.

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Пообщаться, встретиться, найти подруг, за приятное живое общение.

Ростов-на-Дону → активный отдых

Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgeniya7
Ростов-на-Дону → Другое

ищу подругу)

маленькое фото пользователя VikiZ
Ростов-на-Дону → Другое

Живое приятное общение

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