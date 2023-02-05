За активный образ жизни, тренировки, прогулки,поездки. Ищу подруг для совместных поездок, прогулок, походов в спортзал и в принце в интересные места Ростова.

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

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Ростов-на-Дону → активный отдых Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.