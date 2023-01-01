О себе

В данный момент большую часть времени работаю . Но я очень люблю кондитерское дело , так же немного занимаюсь спортом и растяжкой в удовольствие. И безумно люблю пешие прогулки ,особенно в вечернее время ,когда закат и безумно красивое небо💕