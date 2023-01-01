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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Liza1306

фото пользователя Liza1306

О себе

В данный момент большую часть времени работаю . Но я очень люблю кондитерское дело , так же немного занимаюсь спортом и растяжкой в удовольствие. И безумно люблю пешие прогулки ,особенно в вечернее время ,когда закат и безумно красивое небо💕

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

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Откликнулось 5 участников
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