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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя LinLeo

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О себе

Больше всего я люблю: свою собаку, танцевать, смотреть комедии и слушать музыку 2000х годов, баню, эзотерику, проссеко и разговоры о женском.
Если у тебя откликается, велкам.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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