Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Lily.coffe
О себе
Очень люблю классическую, танцевальную музыку, чаще всего слушаю к-поп.
Иногда занимаюсь вязанием, иногда рисованием.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
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