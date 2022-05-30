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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя lexashpik

фото пользователя lexashpik

О себе

Прилюбливаю тачки, увлекаюсь металлообработкой, люблю ходить на большие расстояния, аквариум, строительство, отделка.

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр

Не нравится:

🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
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