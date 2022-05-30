украду твоё сердце. возможно, насовсем. обсудим всякую ерунду или поговорим на глубокие темы? все еще хочу всех этих романтичных милостей:( да и, честно сказать, все еще не заткнулся внутри меня этот противный голос, который питает во мне надежду найти кого-то душевного здесь. любишь собак? ты уже мне нравишься. философские разговоры, тактильность и обсуждение всего на свете - это ко мне. нравится сочетание вокалистка-следак? тем более ко мне. иии нет. я не пойду гулять спустя час/день знакомства. перед встречей предпочитаю пообщаться текстом.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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📺 Политика ☣️ Токсичность

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