Ростов-на-Дону
Профиль пользователя lexaheda
О себе
украду твоё сердце. возможно, насовсем.
обсудим всякую ерунду или поговорим на глубокие темы?
все еще хочу всех этих романтичных милостей:( да и, честно сказать, все еще не заткнулся внутри меня этот противный голос, который питает во мне надежду найти кого-то душевного здесь.
любишь собак? ты уже мне нравишься.
философские разговоры, тактильность и обсуждение всего на свете - это ко мне.
нравится сочетание вокалистка-следак? тем более ко мне.
иии нет. я не пойду гулять спустя час/день знакомства. перед встречей предпочитаю пообщаться текстом.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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