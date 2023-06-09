О себе

Я интроверт. Мне трудно общаться с людьми, но при этом хочется душевного тепла, общения(но не поверхностного и ни о чем, а глубокого). Хочется найти подругу/друга, который будет мной дорожить и любить меня, переживать за меня, заботиться обо мне(что буду делать и я в отношении этого человека).