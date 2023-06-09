⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Lenochka.82
О себе
Я интроверт. Мне трудно общаться с людьми, но при этом хочется душевного тепла, общения(но не поверхностного и ни о чем, а глубокого). Хочется найти подругу/друга, который будет мной дорожить и любить меня, переживать за меня, заботиться обо мне(что буду делать и я в отношении этого человека).
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ростов-на-Дону
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам