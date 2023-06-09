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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Lenochka.82

фото пользователя Lenochka.82

О себе

Я интроверт. Мне трудно общаться с людьми, но при этом хочется душевного тепла, общения(но не поверхностного и ни о чем, а глубокого). Хочется найти подругу/друга, который будет мной дорожить и любить меня, переживать за меня, заботиться обо мне(что буду делать и я в отношении этого человека).

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Я одна, подруг, к сожалению, нет. И в одиночестве дошла до апатии

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Очень ищу людей по переписке

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