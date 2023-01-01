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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя lenn

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О себе

Работаю удаленно, редко выхожу из дома, хотелось бы выходить чаще. Люблю прогулки, настолки, путешествия и, в общем-то, открыта ко всему. Люблю искусство - очень нравится театр, особенно оперы и драмы; музеи, картинные галереи, выставки. Люблю животных, у меня, правда, только аквариумы - черепахи и рыбки, но хотелось бы ещё кого-нибудь завести. Много читаю, сейчас в основном классику, но вообще сборная солянка из жанров (также и с фильмами, сериалами)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя BusinessGoose

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу сходить погулять, или в кафе) Можно поиграть в настолки

Откликнулось 5 участников

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