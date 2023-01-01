О себе

Работаю удаленно, редко выхожу из дома, хотелось бы выходить чаще. Люблю прогулки, настолки, путешествия и, в общем-то, открыта ко всему. Люблю искусство - очень нравится театр, особенно оперы и драмы; музеи, картинные галереи, выставки. Люблю животных, у меня, правда, только аквариумы - черепахи и рыбки, но хотелось бы ещё кого-нибудь завести. Много читаю, сейчас в основном классику, но вообще сборная солянка из жанров (также и с фильмами, сериалами)