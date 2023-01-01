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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Kristin_23

фото пользователя Kristin_23

О себе

Я художник, занимаюсь фрилансом. Очень много времени трачу на улучшение своих навыков. Нравится читать ужасы и исторические романы.Я на терапии и очень хочу найти друзей, чтобы расширить свой мир.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lusi

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Банально? Но я люблю общение онлайн (для начала) Давай дружить)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lily.coffe

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Приятное общение онлайн на любые другие темы буду рада.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Dashnka

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу (подробней в описание)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marina25

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищю компанию для прогулок

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Masha95

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Как прошел твой день)) О чем мечтаешь в 23 году?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя BusinessGoose

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу сходить погулять, или в кафе) Можно поиграть в настолки

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Marina1995

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка на выходных

Откликнулись 4 участника

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