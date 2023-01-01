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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Kristin_23
О себе
Я художник, занимаюсь фрилансом. Очень много времени трачу на улучшение своих навыков. Нравится читать ужасы и исторические романы.Я на терапии и очень хочу найти друзей, чтобы расширить свой мир.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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