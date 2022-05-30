Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Kirill_2002

фото пользователя Kirill_2002
фото #2 пользователя Kirill_2002

О себе

Люблю хорошие фильмы со смыслом. Мечтаю научиться рисовать хоть немного. Обожаю рок-музыку. Но не против самых разных жанров под настроение. Часто слушаю аудиокниги.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия

События пользователя

Таганрог → прогуляться, перекусить

Хочу сходить на фильм "Гипнотик" в компании киноманов)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Просто приятного человека для общения (не старше 22 лет)

маленькое фото пользователя VOLGOVNA
Таганрог → Другое

Хочется встретиться погулять, дома же скучно)

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