Люблю хорошие фильмы со смыслом. Мечтаю научиться рисовать хоть немного. Обожаю рок-музыку. Но не против самых разных жанров под настроение. Часто слушаю аудиокниги.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия

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