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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Kira16

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О себе

Мне 16. Ищу подруг, с которыми можно весело и интересно проводить время) считаю себя комфортным человеком, который может разделить с вами и радость и грусть

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль
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