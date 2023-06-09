Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Kira1
О себе
Работаю 11 часов в день... Очень нравится проводить свое свободное время за сощерцанием сада камней
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь
Не нравится:
📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться
События пользователя
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