Люблю музыку приятную на слух,люблю фотографировать. Прогулки в парках,по городу,кинотеатр,разговоры по душам за чашечкой кофе или бокальчика игристого,умею слушать,совет по просьбе😉

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.