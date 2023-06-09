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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя JuliaT

фото пользователя JuliaT

О себе

Привет :)
Меня зовут Юлия. Мне 30 лет 😎

Коротко для составления моего психологического портрета: 😂

недавно пошла на танцы (Dancehall), раньше занималась йогой (возможно, стоит возобновить хах). Люблю читать, горы, путешествия, эмоции, впечатления. В общем все, что наполняет мою жизнь красками.

Поддержу беседу и буду рада завести новых друзей!
🙂

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе или вместе на мероприятие 😎

маленькое фото пользователя WiseLee
маленькое фото пользователя Julia25
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helga07

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Oxana

Ростов-на-Дону → другое

Давай познакомимся)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Jenya2103

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Компания друзей

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Angelina0

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по городу

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marina1995

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка на выходных

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Masha95

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Как прошел твой день)) О чем мечтаешь в 23 году?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Maria61

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Поиграть в мафию !

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Dari_s

Ростов-на-Дону → другое

В пожеланиях - сходить в дворик inside. И пространство мануфактура фудмол.

Откликнулись 2 участника

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