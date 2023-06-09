О себе

Привет :)

Меня зовут Юлия. Мне 30 лет 😎



Коротко для составления моего психологического портрета: 😂



недавно пошла на танцы (Dancehall), раньше занималась йогой (возможно, стоит возобновить хах). Люблю читать, горы, путешествия, эмоции, впечатления. В общем все, что наполняет мою жизнь красками.



Поддержу беседу и буду рада завести новых друзей!

🙂