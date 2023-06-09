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Ростов-на-Дону
Привет :)
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя JuliaT
О себе
Привет :)
Меня зовут Юлия. Мне 30 лет 😎
Коротко для составления моего психологического портрета: 😂
недавно пошла на танцы (Dancehall), раньше занималась йогой (возможно, стоит возобновить хах). Люблю читать, горы, путешествия, эмоции, впечатления. В общем все, что наполняет мою жизнь красками.
Поддержу беседу и буду рада завести новых друзей!
🙂
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
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