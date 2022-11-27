Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Julia25
О себе
Люблю активно проводить время: ходить на выставки, гулять в парках, ездить на выходные в туры. Ищу подругу для интересного общения и классного времяпровождения! Буду Рада знакомству, пиши!😃
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу погулять и приятно провести время
Найти подругу
Девичник 💜
Сходить куда-нибудь
Давай познакомимся)
Компания друзей
Ищу себе верную падружку
ищу подругу)
Я Катя я ищу себе падружку.
Хочу прогуляться по городу
Хочу провести вечер в приятной компании ✨
Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры
Леди из Ростова, я ищу подружек для интересного времяпровождения
Ищю компанию для прогулок
Ищу приятного собеседника
Ищу подругу
Girls party
Съездить отдохнуть , покупаться
Ищу подружек:)
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