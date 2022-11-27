Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Julia25

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О себе

Люблю активно проводить время: ходить на выставки, гулять в парках, ездить на выходные в туры. Ищу подругу для интересного общения и классного времяпровождения! Буду Рада знакомству, пиши!😃

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя jiulaan
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу погулять и приятно провести время

маленькое фото пользователя Helga07
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Eyrena
Ростов-на-Дону → Другое

Девичник 💜

маленькое фото пользователя Marybb
Ростов-на-Дону → Другое

Сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Oxana
Ростов-на-Дону → Другое

Давай познакомимся)

маленькое фото пользователя Jenya2103
Ростов-на-Дону → Другое

Компания друзей

маленькое фото пользователя Qwer1231
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу себе верную падружку

маленькое фото пользователя Evgeniya7
Ростов-на-Дону → Другое

ищу подругу)

маленькое фото пользователя Asdf12
Ростов-на-Дону → Другое

Я Катя я ищу себе падружку.

маленькое фото пользователя Angelina0
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Daria21
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

маленькое фото пользователя GaLaS
Ростов-на-Дону → Другое

Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

маленькое фото пользователя Kseniia23
Ростов-на-Дону → Другое

Леди из Ростова, я ищу подружек для интересного времяпровождения

маленькое фото пользователя Marina25
Ростов-на-Дону → Другое

Ищю компанию для прогулок

маленькое фото пользователя Arhyna.777
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу приятного собеседника

маленькое фото пользователя Uliana12
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Anastasia222
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Girls party

маленькое фото пользователя Darya_murin
Ростов-на-Дону → Другое

Съездить отдохнуть , покупаться

маленькое фото пользователя Lusi
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подружек:)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.