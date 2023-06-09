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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя JUL00
О себе
Привет, я Юля. Живу в Ростове-на-Дону недавно. Ищу подруг с которыми можем гулять, посещать мероприятия, просто посидеть в ресторане, поболтать, сходить на концерт. Я замужем, детей нет, работаю, занимаюсь спортом, есть две микро-собаки) Буду рада новым знакомствам)
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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