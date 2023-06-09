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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя JUL00

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О себе

Привет, я Юля. Живу в Ростове-на-Дону недавно. Ищу подруг с которыми можем гулять, посещать мероприятия, просто посидеть в ресторане, поболтать, сходить на концерт. Я замужем, детей нет, работаю, занимаюсь спортом, есть две микро-собаки) Буду рада новым знакомствам)

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре💨 Кальян

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📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helga07

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Jenya2103

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Компания друзей

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Marina1995

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка на выходных

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Marina25

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищю компанию для прогулок

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя nemovaolya

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Diana7770

Ростов-на-Дону → сходить на мероприятие

Сходить в новое место

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Julia25

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя JuliaT

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе или вместе на мероприятие 😎

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lenochka.82

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Я одна, подруг, к сожалению, нет. И в одиночестве дошла до апатии

Откликнулись 2 участника

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