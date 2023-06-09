О себе

Привет, я Юля. Живу в Ростове-на-Дону недавно. Ищу подруг с которыми можем гулять, посещать мероприятия, просто посидеть в ресторане, поболтать, сходить на концерт. Я замужем, детей нет, работаю, занимаюсь спортом, есть две микро-собаки) Буду рада новым знакомствам)