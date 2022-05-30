Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Jjfgofy

фото пользователя Jjfgofy

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки,кто хочет сегодня покушать или погулять?🫶🏼

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

маленькое фото пользователя CatorRat
Москва → Другое

Женские посиделки.

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Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

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