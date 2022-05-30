Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Jenya2103
О себе
Занимаюсь фитнесом,увлекаюсь тренировками в стиле кроссфит,веселый добрый характер,ищу новых друзей для совместных походов в заведения Ростова,на различные мероприятия в том числе и спортивные.Мне 35
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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Девичник 💜
ищу подругу)
Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры
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