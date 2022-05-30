Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Jenya2103

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фото #2 пользователя Jenya2103

О себе

Занимаюсь фитнесом,увлекаюсь тренировками в стиле кроссфит,веселый добрый характер,ищу новых друзей для совместных походов в заведения Ростова,на различные мероприятия в том числе и спортивные.Мне 35

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Компания друзей

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

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Девичник 💜

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Ростов-на-Дону → Другое

ищу подругу)

маленькое фото пользователя GaLaS
Ростов-на-Дону → Другое

Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

маленькое фото пользователя Daria21
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Хочу провести вечер в приятной компании ✨

маленькое фото пользователя Marina25
Ростов-на-Дону → Другое

Ищю компанию для прогулок

маленькое фото пользователя Kseniia23
Ростов-на-Дону → Другое

Леди из Ростова, я ищу подружек для интересного времяпровождения

маленькое фото пользователя Dionis
Ростов-на-Дону → Другое

Кто хочет прогуляться, перекусить или в кино?)

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Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

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