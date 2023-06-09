Недавно начал заниматься спортом, по немного учусь играть на гитаре. Учусь на кинолога, только вот закончил 3 курс. Так же самостоятельно учусь видеомонтажу в Adobe Premiere. Интересуюсь ИСБ(Историческим Средневековым Боем). А, ну ещё смотрю аниме, точнее раньше активно смотрел, сейчас же запал немного потух, но не против по общаться на эту тему.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

📺 Политика 💨 Кальян ☣️ Токсичность

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