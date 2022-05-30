Ростов-на-Дону
Профиль пользователя J.c_er

фото пользователя J.c_er

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Пообщаться о чем угодно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое

Уважаемые господа ))

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

маленькое фото пользователя Lusi
Ростов-на-Дону → Другое

А ты умеешь дружить?)

маленькое фото пользователя Eyrena
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске собеседника

маленькое фото пользователя Solarsystem
Ростов-на-Дону → Другое

Прокачка коммуникативных навыков)

маленькое фото пользователя Anastasiya2704
Казань → Другое

Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь

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