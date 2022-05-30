Ростов-на-Дону
Профиль пользователя J.c_er
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться
События пользователя
Участие в других событиях
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Уважаемые господа ))
Екатеринбург → Другое
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )
Ростов-на-Дону → Другое
А ты умеешь дружить?)
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске собеседника
Ростов-на-Дону → Другое
Прокачка коммуникативных навыков)
Казань → Другое
Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь
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