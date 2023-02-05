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Ростов-на-Дону
Доброго времени суток!
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Irina_st
О себе
Доброго времени суток!
Девочки, ищу подруг))с кем можно поболтать о нашем девчачьем )
Прогулки ) возможно, совместный отдых )
Меня зовут Ирина и мне 30 лет
Не замужем, детей нет, но есть шпиц по клички Луи)
Буду рада новым знакомствам ))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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