О себе

Доброго времени суток!

Девочки, ищу подруг))с кем можно поболтать о нашем девчачьем )

Прогулки ) возможно, совместный отдых )

Меня зовут Ирина и мне 30 лет

Не замужем, детей нет, но есть шпиц по клички Луи)

Буду рада новым знакомствам ))