Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Galina2207

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фото #2 пользователя Galina2207

О себе

Интересная для дружбы и общения

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое

Пообщаться о жизни

маленькое фото пользователя Irina81
Нижний Новгород → Другое

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

маленькое фото пользователя Anna127
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Dionis
Ростов-на-Дону → Другое

Кто хочет прогуляться, перекусить или в кино?)

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Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.