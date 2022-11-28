Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Ростов-на-Дону → Другое Кто хочет прогуляться, перекусить или в кино?)

Нижний Новгород → Другое Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.