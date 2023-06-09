Ростов-на-Дону
Профиль пользователя GaLaS

фото пользователя GaLaS

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📺 Политика

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Eyrena
Ростов-на-Дону → Другое

Девичник 💜

маленькое фото пользователя Marybb
Ростов-на-Дону → Другое

Сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Daria21
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

маленькое фото пользователя Kseniia23
Ростов-на-Дону → Другое

Леди из Ростова, я ищу подружек для интересного времяпровождения

маленькое фото пользователя Anna127
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Smxrtxxn
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске друзей/подруг

маленькое фото пользователя elena0703
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться по городу

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Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.