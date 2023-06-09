Ростов-на-Дону
Профиль пользователя GaLaS
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📺 Политика
Не нравится:
🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Ростов-на-Дону → Другое
Девичник 💜
Ростов-на-Дону → Другое
Сходить куда-нибудь
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу провести вечер в приятной компании ✨
Ростов-на-Дону → Другое
Леди из Ростова, я ищу подружек для интересного времяпровождения
Ростов-на-Дону → Другое
Найти подругу
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске друзей/подруг
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться по городу
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