Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Friendship_2023
О себе
Нравятся иностранные языки (английский, немецкий).
Смотрю сериалы в оригинале, нравятся также обсуждать их, другие ситуации, мнения на ин. яз., да и на русском.
Потихоньку вступаю в здоровый образ жизни: спорт, йога, забота о себе, медитации. Нравится психология, изучать - анализировать, делать выводы, получать инсайты.
Люблю животных, природу.
За уважение человека, жтвотного и пространства.
Также потихоньку прихожу к минимализу, люблю чистое пространство.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Я за душевные разговорчики
Чат поддержки: задайте вопрос тут
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
В чем измеряется ваше время?
Пообщаться о жизни
Что для вас значит быть Другом?
Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))
Поговорить на интересные темы
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