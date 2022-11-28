Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Friendship_2023

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О себе

Нравятся иностранные языки (английский, немецкий).
Смотрю сериалы в оригинале, нравятся также обсуждать их, другие ситуации, мнения на ин. яз., да и на русском.
Потихоньку вступаю в здоровый образ жизни: спорт, йога, забота о себе, медитации. Нравится психология, изучать - анализировать, делать выводы, получать инсайты.
Люблю животных, природу.
За уважение человека, жтвотного и пространства.
Также потихоньку прихожу к минимализу, люблю чистое пространство.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Азов → прогуляться, перекусить

Девичник/ Женское общение

Участие в других событиях

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Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

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Что для вас значит быть Другом?

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