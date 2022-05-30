Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Freddyz

фото пользователя Freddyz
фото #2 пользователя Freddyz
фото #3 пользователя Freddyz
фото #4 пользователя Freddyz
фото #5 пользователя Freddyz
фото #6 пользователя Freddyz

О себе

Смотря человеку в глаза можно много чего узнать

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка ментальной выностивости интроверта

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя Solarsystem
Ростов-на-Дону → Другое

Прокачка коммуникативных навыков)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.