Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Eyrena

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Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

В поиске собеседника

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девичник 💜

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

Москва → прогуляться, перекусить

Дружеская встреча

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Helga07
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Dana34
Москва → Другое

Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх

маленькое фото пользователя Nastasiyhka
Москва → Другое

Прогулка в Коломенском, Царицыно или в центре

маленькое фото пользователя sheller
Ростов-на-Дону → Другое

Где все? Все умерли?

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