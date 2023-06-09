Люблю играть настольные игры Хотела бы научиться играть DND (играла только один раз) Слушаю разную музыку от рока до шансона Катаюсь на велосипеде, выбираюсь с палаткой в горы, хожу много пешком У меня есть две милейшие кошечки

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

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