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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dynyuzer228
О себе
Ищу друзей с которыми можно быть собой😃Я обычная девчонка)Люблю прогулки и походить по магазинчикам 😁Обожаю конные прогулки 😍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн
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