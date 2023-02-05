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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dynyuzer228

фото пользователя Dynyuzer228

О себе

Ищу друзей с которыми можно быть собой😃Я обычная девчонка)Люблю прогулки и походить по магазинчикам 😁Обожаю конные прогулки 😍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для прогулок в Первомайском районе☺️

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Давай познакомимся)

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу (подробней в описание)

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, покушать, конечно же😏, пофоткать друг друга🥰

Откликнулось 7 участников

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