Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dionis
О себе
Ищем близких и осознанности людей, чтобы были на одной волне🌊🌊🌊если знаешь значение слова эзотерика, то нам будет о чем поговорить)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу погулять и приятно провести время
Москва → Другое
Слетать в путешествие
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу сходить в кафе
Москва → Другое
Потанцуем?
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Ростов-на-Дону → Другое
Собрать компанию
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