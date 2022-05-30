Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dionis

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фото #2 пользователя Dionis

О себе

Ищем близких и осознанности людей, чтобы были на одной волне🌊🌊🌊если знаешь значение слова эзотерика, то нам будет о чем поговорить)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Кто хочет прогуляться, перекусить или в кино?)

Москва → собрать компанию

Отдых на природе?) Устроить пикник на озере или ещё куда?) ВИДНОЕ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя jiulaan
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу погулять и приятно провести время

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Слетать в путешествие

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить в парк "Сиреневый сад"

маленькое фото пользователя Mariya23
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу сходить в кафе

маленькое фото пользователя Nikolay
Москва → Другое

Потанцуем?

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

маленькое фото пользователя Maxibon
Ростов-на-Дону → Другое

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Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

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