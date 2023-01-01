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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dikunoff
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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