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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dikunoff

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Хочется видеть в своём окружении уверенных в себе, успешных людей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Smxrtxxn

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

В поиске друзей/подруг

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Maxibon

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Собрать компанию

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ars_Adam

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Почему бы не пройтись и похавать

Откликнулся 1 участник

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