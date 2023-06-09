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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Diana7770

фото пользователя Diana7770

О себе

Знакомлюсь для общения, пишите буду рада новым знакомствам 🙂 Ищу подругу или семейную пару для совместных походов по заведениям, совместные поездки, или просто пожарить шашлык у дома.
Люблю прогулки по городу, активно проводить время. Ориентация гетеро.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу компанию друзей

маленькое фото пользователя Lusi
маленькое фото пользователя JUL00
маленькое фото пользователя Lenochka.82
маленькое фото пользователя Rinaaa
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя jiulaan

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу погулять и приятно провести время

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Helga07

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Oxana

Ростов-на-Дону → другое

Давай познакомимся)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Jenya2103

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Компания друзей

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Eyrena

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девичник 💜

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Dashnka

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу (подробней в описание)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Marina1995

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка на выходных

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Daria21

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marina25

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищю компанию для прогулок

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Arhyna.777

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу приятного собеседника

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Maria61

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Поиграть в мафию !

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя nemovaolya

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nika2003

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя JuliaT

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе или вместе на мероприятие 😎

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Inessa17

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Darya_murin

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Съездить отдохнуть , покупаться

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sani4ka

Ростов-на-Дону → пообщаться

Одиноко, хочется общения)

Откликнулись 4 участника

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