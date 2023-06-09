О себе

Знакомлюсь для общения, пишите буду рада новым знакомствам 🙂 Ищу подругу или семейную пару для совместных походов по заведениям, совместные поездки, или просто пожарить шашлык у дома.

Люблю прогулки по городу, активно проводить время. Ориентация гетеро.