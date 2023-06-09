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Ростов-на-Дону
Знакомлюсь для общения, пишите буду рада новым знакомствам 🙂 Ищу подругу или семейную пару для совместных походов по заведениям, совместные поездки, или просто пожарить шашлык у дома.
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Diana7770
О себе
Знакомлюсь для общения, пишите буду рада новым знакомствам 🙂 Ищу подругу или семейную пару для совместных походов по заведениям, совместные поездки, или просто пожарить шашлык у дома.
Люблю прогулки по городу, активно проводить время. Ориентация гетеро.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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