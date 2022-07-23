Мечтаю когда-нибудь уехать в Большие Меми и никогда больше не заходить в сеть. Любитель запеченной картошечки и лампового общения. Если у нас дойдёт до взаимного лайка будь готова, что я начну спрашивать про твой любимый сорт помидор и кто ты из винкс.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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Ростов-на-Дону → пообщаться Узнать кто ты из винкс

Ростов-на-Дону → пообщаться Узнать кто ты из винкс

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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