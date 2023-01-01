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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя DavaFromDon
О себе
Необычный. Играю в футбол и бильярд.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
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