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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя DavaFromDon

фото пользователя DavaFromDon

О себе

Необычный. Играю в футбол и бильярд.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Напишите что-нибудь) поддержу любую тему.

маленькое фото пользователя valya33
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Solarsystem

Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка коммуникативных навыков)

Откликнулось 16 участников

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