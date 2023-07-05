Привет, имею степень бакалавра, постоянно в поиске работы😅, люблю смотреть сериалы (зарубежные и русские современные), из музыки люблю поп, хип-хоп, реп, редко русский рок, шансон, остальное ещё реже, любимые исполнители: Эльвира Т, ЛСП, Анна Асти. Я водолей и родилась в год дракона, так что можно сказать во мне есть вода и пламя)) Люблю просто прогулки, где-то посидеть в кафе, поболтать. Я больше интроверт, предпочитаю домашнюю обстановку уличной, но выбираться куда то тоже иногда хочется. Друзей критически мало, хочется новых знакомств, так что пиши))

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.