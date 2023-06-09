Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Darya_murin

фото пользователя Darya_murin

О себе

Люблю слушать музыку разных жанров

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Съездить отдохнуть , покупаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria21
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

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