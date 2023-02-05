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Ростов-на-Дону
Привет всем ✨️
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Daria_et
О себе
Привет всем ✨️
Меня зовут Даша)
Изучаю языки, увлекаюсь спортом, обожаю настольные игры, киношку, прогулки на свежем воздухе, побродить в торговом центре или просто поболтать за чашечкой латте или матчи)))
Буду рада общению с интересными людьми 🤗
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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