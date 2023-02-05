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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Daria_et

фото пользователя Daria_et

О себе

Привет всем ✨️
Меня зовут Даша)
Изучаю языки, увлекаюсь спортом, обожаю настольные игры, киношку, прогулки на свежем воздухе, побродить в торговом центре или просто поболтать за чашечкой латте или матчи)))
Буду рада общению с интересными людьми 🤗

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helga07

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Oxana

Ростов-на-Дону → другое

Давай познакомимся)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Jenya2103

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Компания друзей

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Diana7770

Ростов-на-Дону → сходить на мероприятие

Сходить в кофейню

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя JuliaT

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе или вместе на мероприятие 😎

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя JUL00

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Irina11_1

Ростов-на-Дону → собрать компанию

А давайте дружить 😜Можем прогуляться☺️Танцы,общение,игры я за👌

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя alenkagro

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подруг! Для прогулок, сходить покушать и просто поболтать.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Nika2003

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Devilish

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Сходить на квест (хоррор) или в антикафе поиграть в настолки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alesya_555

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

👋хочу найти подруг

Откликнулись 3 участника

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