О себе

Привет всем ✨️

Меня зовут Даша)

Изучаю языки, увлекаюсь спортом, обожаю настольные игры, киношку, прогулки на свежем воздухе, побродить в торговом центре или просто поболтать за чашечкой латте или матчи)))

Буду рада общению с интересными людьми 🤗