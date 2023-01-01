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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dari_s
О себе
Работаю на удаленной работе,а в свободное время провожу на тренировках по растяжке.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб
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