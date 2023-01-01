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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Dari_s

фото пользователя Dari_s

О себе

Работаю на удаленной работе,а в свободное время провожу на тренировках по растяжке.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Ростов-на-Дону → другое

В пожеланиях - сходить в дворик inside. И пространство мануфактура фудмол.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria21

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

Откликнулось 7 участников

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