Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Clt_mgn

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О себе

Люблю рок, неоклассику. Танцую и хожу в Бассейн. Переехала с Урала, 2года в Ростове. Ищу веселых и активных друзей

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Ростов-на-Дону → путешествия

Хочу поехать отдохнуть на майские

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina98
Ростов-на-Дону → Другое

В поисках подруги

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