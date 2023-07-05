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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Christi

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О себе

Обожаю вкусную еду, путеществия, общение обо всем, душевные посиделки.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

События пользователя

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Цифровой завтрак (узнайте свою данность)

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Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, покушать, конечно же😏, пофоткать друг друга🥰

Откликнулось 8 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Поиграть в мафию !

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Mary27.08

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения , прогулок, домашних посиделок с кофе)

Откликнулось 5 участников

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Ростов-на-Дону → собрать компанию

Ищу подружек:)

Откликнулись 4 участника

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