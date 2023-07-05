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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Christi
О себе
Обожаю вкусную еду, путеществия, общение обо всем, душевные посиделки.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
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