Всем привет) Меня зовут Маша. 7 лет занималась балетам (это было адское мучение) Увлекаюсь ноготочками, но из-за того, что недавно переехала, не могу заниматься любимым делом( Есть собака породы американский стаффордширский терьер, но она осталась в другом городе, очень надеюсь, что у меня получится её забрать (безумно скучаю) Люблю смотреть сериалы, мультсериалы, аниме. Также обожаю ходить гулять и сидеть в кофейне. Буду рада новым знакомствам😊

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.