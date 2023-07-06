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Ростов-на-Дону
Я человек, это и так понятно, хотя в процессе общения может показаться иначе😂
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя BogdanFox
О себе
Я человек, это и так понятно, хотя в процессе общения может показаться иначе😂
Личность пошружённая в искусство и саморазвитие, стремлюсь к своим целям и ищу людей которые будут идти со мной по жизни, помогать друг другу, поддерживать и утешать в плохие моменты, конечно дурачиться и веселиться в хорошие, которые должны быть в обилии)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры
Не нравится:
✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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