⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону
Профиль пользователя BogdanFox

фото пользователя BogdanFox

О себе

Я человек, это и так понятно, хотя в процессе общения может показаться иначе😂
Личность пошружённая в искусство и саморазвитие, стремлюсь к своим целям и ищу людей которые будут идти со мной по жизни, помогать друг другу, поддерживать и утешать в плохие моменты, конечно дурачиться и веселиться в хорошие, которые должны быть в обилии)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя Strela
маленькое фото пользователя 4ertenok_13
маленькое фото пользователя Sladkiy
маленькое фото пользователя YuliaChernova
маленькое фото пользователя Philipp
маленькое фото пользователя Darya_murin
маленькое фото пользователя Nasty_44
маленькое фото пользователя Sofiya_tut
маленькое фото пользователя A_mur
маленькое фото пользователя JuliaT
маленькое фото пользователя Solarsystem
маленькое фото пользователя Kirill_2002
маленькое фото пользователя MaybeLana
маленькое фото пользователя Nadya_k
маленькое фото пользователя MORGUNOVA
маленькое фото пользователя Sofiyamut
маленькое фото пользователя Alexey83
маленькое фото пользователя Dynyuzer228
маленькое фото пользователя Asdf12
маленькое фото пользователя Tanushka30
маленькое фото пользователя Arfi42
маленькое фото пользователя Menestrel
маленькое фото пользователя Kaskich
маленькое фото пользователя Natalia_Fox
маленькое фото пользователя Aleksandr007
маленькое фото пользователя lenn
маленькое фото пользователя Nevillin
маленькое фото пользователя Ntzhk

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам