О себе

Я человек, это и так понятно, хотя в процессе общения может показаться иначе😂

Личность пошружённая в искусство и саморазвитие, стремлюсь к своим целям и ищу людей которые будут идти со мной по жизни, помогать друг другу, поддерживать и утешать в плохие моменты, конечно дурачиться и веселиться в хорошие, которые должны быть в обилии)