Ростов-на-Дону
Профиль пользователя beamer_boy277

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О себе

люблю моузыку
люблю ходить
курить
редко пью
немного смотрю аниме
и все наверное

Профиль обновлён 11 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

Не нравится:

📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

хочу погулять на западном

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Leza
Ростов-на-Дону → Другое

Пошли погуляем солнце

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